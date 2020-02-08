Adem Yarıcı defnedildi

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Hatay Valiliği önünde dün kendisini ateşe veren Adem Yarıcı, valilik personelinin müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 2. derece yanık olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu şeklinde rapor düzenlenen Yarıcı, yanık ünitesinde yer olmadığından dolayı sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'ne giderken yolda fenalaştı. Bunun üzerine Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülen Yarıcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yarıcı, bugünkü cenazenin ardından defnedildi.

Valilik önündeki yanmış haldeki fotoğrafı sosyal medyada gündem olan 42 yaşındaki Yarıcı'nın kendisini ateşe vermeden önce "Çocuklarım aç" dediği belirtilmişti.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre 5 ayrı dosyada şüpheli olarak hakkında işlem yapılan Yarıcı, geçen yılın eylül ayında işsiz olduğunu belirterek belediye binası önünde kendisini yakmaya çalıştı.

Boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 Ocak'ta 3 ay süre ile tedbir kararı alındığı öğrenilen Yarıcı, Ocak ayının sonunda eşinin eve girmeye çalıştığı ihbarı üzerine çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Dünkü intihara ilişkin Yarıcı'nın annesi ve kardeşinin de ifadelerine başvurulduğu, ifadelerde Yarıcı'nın 5-6 yıl önce psikiyatrik tedavi gördüğü daha önce de kendisini yakmaya kalktığının beyan edildiği öğrenildi.

Adem Yarıcı'nın Antakya Devlet Hastanesi'nden özrüne ilişkin raporu olduğu öğrenilirken 3 çocuklu aileye aylık ortalama 700 lira sosyal yardım yapıldığı ifade edildi.

Ailenin yaşadığı ev.

AK Parti Antakya ilçe teşkilatı, 30 Mayıs 2018'de Yarıcı ailesini ziyaretine ilişkin bu fotoğrafları paylaşmıştı.