Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada Adem Büyük'ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacağı belirtildi!

Sarı-siyahlı kulübün açıklaması şöyle:

"Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır."