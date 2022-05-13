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Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi - Dünyadan Magazin Haberleri

Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, Beverly Hills'teki lüks malikanesine alıcı buldu. Stallone'nun, evini İngiliz şarkıcı Adele'e yaklaşık 58 milyon dolar'a (Yaklaşık 900 milyon TL) sattığı ortaya çıktı

13.05.2022 - 14:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Adele, dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın aldı.

  • Tam adı Adele Laurie Blue Adkins olan İngiliz şarkıcının, Stallone'un evi için 58 milyon dolar (Yaklaşık 900 milyon TL) ödediği belirtildi.

  • Adele, yeni evinin önünde spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile verdiği mutluluk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 8 YATAK ODASI VE 12 BANYOSU VAR

    Daily Mail'in haberine göre; Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metre kare. ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan evin, 8 yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

    1994 yılında inşa edilen malikane, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart'ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.

  • Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, 2 ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile 2 katlı bir misafirhane de bulunuyor.

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