8 YATAK ODASI VE 12 BANYOSU VAR

Daily Mail'in haberine göre; Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metre kare. ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan evin, 8 yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

1994 yılında inşa edilen malikane, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart'ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.