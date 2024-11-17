Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Adele'den konserde elmas nişan yüzüğü gösterisi - magazin haberleri

        Adele'den konserde elmas nişan yüzüğü gösterisi

        Rich Paul ile nişanlandığını ağustos ayında duyuran Adele, ABD konserinde iri taşlı nişan yüzüğünü kameralara gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elmas nişan yüzüğü gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sahnelere ara vermeye hazırlanan Adele, Las Vegas'ta Caesar's Palace'ta verdiği son konserlerinden birinde devasa nişan yüzüğüyle adından söz ettirdi.

        36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, konserde 'I Drink Wine' adlı şarkıyı seslendirdiği sırada elini kaldırdı ve iri taşlı elmas yüzüğünü seyircilere gösterdi.

        Bir süre elini yukarıda tutup yüzüğünü sergilediği esnada, şarkısının "Hayatımda biraz cevhere, gerçek bir şeye, doğru hissettiren bir şeye ihtiyacım var" sözlerini seslendirdi.

        Adele, 2021'den beri spor menajeri Rich Paul ile birlikte. Ünlü şarkıcı, ağustos ayında nişanlandığını duyurmuştu.

        REKLAM

        Şarkıcı, 9 Ağustos'ta Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserde seyircilerin arasında "Benimle evlenir misin?" yazan bir pankarta kayıtsız kalamamış, "Seninle evlenemem. Çünkü zaten evleniyorum!" demişti.

        Daha önce verdiği bir röportajda "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele; "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        2018 - 2021 arasında Simon Konecki ile evli olan Adele'in bir oğlu bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adele
        #nişan
        #evlilik
        #Rich Paul

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Tam vahşet! Cinsel saldırıda bulunup işkence ettiler, ardından yaktılar
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Habertürk Anasayfa