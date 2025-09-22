Adele, 10 yıl sonra yeniden Super Bowl devre arası için görüşüyor

Adele, 2016'da reddettiği Super Bowl için 10 yıl sonra yeniden görüşüyor. Resmi olarak anlaşma imzalanmamış olsa da 37 yaşındaki İngiliz şarkıcının 2026 Super Bowl devre arası gösterisinde sahne alması bekleniyor.

16 Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcıya 2017 Super Bowl şovu için 2016'da teklif götürülmüş ancak Adele, teklifi reddetmişti. Sanatçı, o dönemde teklifi reddedişini, Los Angeles'ta verdiği bir konserde, seyircisine açıklarken; "O gösteri, müzikle ilgili değil. Ben dans ya da ona benzer şeyler yapamam. Çok naziklerdi, bana teklif ettiler ama ben 'hayır' dedim" şeklinde konuşmuştu.

REKLAM advertisement1

Adele, daha önce spor dünyasının en büyük menajerlerinden biri olan nişanlısı Rich Paul eşliğinde Super Bowl maçına seyirci olarak katılmıştı. Bu katılımını 2024'te hayranlarına anlatırken; "Geçen yıl gittim, açıkçası futbol maçı için gitmedim. Rihanna'yı izlemeye gittim" demişti.

REKLAM

Adele - Rich Paul

Super Bowl devre arası gösterisi için Taylor Swif ve Miley Cyrus hakkında da söylentiler var.

Rihanna 2023'te Super Bowl'da sahne aldı

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl büyük bir gündem yaratıyor. Final maçının devre arasında sahneye çıkan sanatçının gösterişli performansı merakla bekleniyor. Yıllar içinde Super Bowl devre arası gösterisini yapan dev isimler arasında Michael Jackson, U2, Beyonce, Lady Gaga yer aldı.

1993 Super Bowl devre arası gösterisi Michael Jackson'a emanetti