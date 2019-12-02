Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'un dünyaca ünlü yıldızı Emmanuel Adebayor, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'un tek golünü kaydeden Adebayor mücadele sonrasında açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"Üzülerek söylemek istiyorum, Kayserispor'da son maçıma çıktım. Burada 3 ay güzel zaman geçirdim, Kayserispor'u iyi hatırlayacağım."

"İyi sonuçlar alamadık, zorlu süreç yaşandı. Bu noktaya nasıl geldik anlatamam. Kulüple güzel bir anlaşmaya vardık ve bu kararı aldık. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Türkiye'yi terk etmiyorum. Ne zaman ayrılmam gerektiğini iyi bilirim, o gün de geldi."

"Türk taraftarlara teşekkür ederim. 3 yıldır bana çok destek verdiler. Belki yakın zamanda Türkiye'ye geri dönmem ama Türk futbolu çok daha iyi yerlere gelecek. Bu ülkeyi çok seviyorum."