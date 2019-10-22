'Adanış: Kutsal Kavga'nın çekimleri sona erdi. Film, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış 'Adanmış' ile bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'nin yaptığı Baki İlhan senaryosunu yazdığı 'Adanış: Kutsal Kavga'da başrollerini İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Serdar Deniz ve Baki İlhan paylaştı. Can Nergis, Dilek Serbest, Aslıhan Karalar, Cenk Kangöz ve Turgay Tanülkü'nün de rol aldığı filmin aksiyon sahnelerinin yönetmenliğini ise İlker Can Karagülle ve Kuzgun Akademi yaptı.