Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor, Eyüpspor'u konuk ederken mücadelede ilginç bir an yaşandı. 86. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Adanasporlu Evren Korkmaz, Oğulcan Çağlayan'a faul yaparken maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses, avantajı gösterdi.

Sol kanattan hareketlenen Sekidika'nın ara pasında topu elle kesen Adanaspor'un kaptanı Youssef Ait Bennasser, sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkunses, avantaj öncesi yapılan faulü de Faslı oyuncunun yaptığını düşünüp ikinci sarı kartı gösterdi ve tecrübeli isme kırmızı kart çıkardı.

Bu karar sonrasında şaşkına dönen Bennasser, ilk pozisyonda faulü yapan kişinin kendisinin olmadığını belirtip Coşkunses'e itiraz etti. Evren Korkmaz'ın faulü kendisinin yaptığını söylemesi ve 4. hakemin uyarısıyla hatasından dönen Reşat Onur Coşkunses, Bennasser'e gösterdiği ikinci sarı kartı iptal etti ve Evren'e kart gösterdi.