Adanaspor, Cikalleshi transferini duyurdu!
1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 34 yaşındaki Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştı.
Giriş: 08.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:17
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 34 yaşındaki Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile "prensipte" anlaştıklarını duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sokol Cikalleshi, cuma günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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