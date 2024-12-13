Adanaspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Adanaspor'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 63 ve 75. dakikalarda penaltıdan Feyzi Yıldırım, 66. dakikada Amadou Ciss attı. Adanaspor puanını 11'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise -1 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Adanaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 63 ve 75. dakikalarda penaltıdan Feyzi Yıldırım, 66. dakikada da Amadou Ciss attı. Konuk ekibin tek golünü ise 12. dakikada Mehmet Güneş kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 11'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise haftayı -1 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.