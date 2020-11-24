Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Mithat Levent, Mehmet Şengül

Adanaspor: Yaşar Memişoğullarından, Donkor, Cenk Alptekin, İsmail Erdoğan, Ömer Çakı (Dk. 70 Canberk Dilaver),Berkan Fırat (Dk. 85 Embe),İbrahim Aksu, Celil Yüksel, Ömer Çiçek, Ozan Papaker (Dk. 70 Belem) Roni

Sakaryaspor: Alişan Şeker, Canberk Ömer Özdemir, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya (Dk. 110 Caner Koca),Muhammet Reis, Mehmet Boztepe, Abdulaziz Solmaz (Dk. 87 Oğuzhan Kayar),Berk İsmail Ünsal (Dk. 74 Ali Özgün)

Goller: Dk. 30 Abdulaziz Solmaz (penaltıdan),Dk. 111 Mehmet Boztepe (Sakaryaspor),Dk. 35 Ozan Papaker, Dk. 114 Cenk Alptekin ( Adanaspor),

Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer Çakı, Dk. 59 İbrahim Aksu, Dk. 100 Canberk Dilaver (Adanaspor),Dk. 43 Mehmet Boztepe, Dk. 63 Çağrı Ortakaya (Sakaryaspor)