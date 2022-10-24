Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 34. dakikada penaltıdan Youssef Ait Bennasser ve 77'de Ahmethan Köse attı.

Konuk ekibin golü 42. dakikada Barış Alıcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Adanaspor puanını 11'e yükseltirken galibiyet hasreti 7 maça çıkan Gençlerbirliği 6 puanda kaldı.