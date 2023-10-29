Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Adanaspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Adanaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 74. dakikada Feyzi Yıldırım'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Adanaspor puanını 12'ye çıkardı. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise Eyüpspor'a konuk olacak.