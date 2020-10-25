Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Adanaspor: Karacic (Dk. 51 Burak Çapkınoğlu),Canberk Dilaver, Furkan Şeker (Dk. 75 Hıfsullah İsmail Erdoğan),Hakan Çinemre, Donkor, Atalay Babacan (Dk. 63 Rayan),Eren Keleş (Dk. 75 Belem),Celil Yüksel, Tevfik Altındağ, Ergin Keleş (Dk. 75 Berkan Fırat),Ozegovic
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun (Dk. 55 Onur Ayık),Tarık Tekdal, Aosman, Gökcan Kaya (Dk. 89 Segbefia),Cajic, Aykut Çeviker (Dk. 73 Arif Morkaya),Pucko (Dk. 78 Vedat Bora),Samet Asatekin, Thuram (Dk. 89 Özgürcan Özcan)
Goller: Dk. 26 Ergin Keleş (Adanaspor),Dk. 42 Aosman, Dk. 55 Onur Ayık, Dk. 79 Thuram (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Thuram (Tuzlaspor),Dk. 55 Tevfik Altındağ (Adanaspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
3. dakikada Tuzlaspor´un atağında Gökcan sağdan derine inerek içeriye ortasını açtı. Ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Cajic, sert bir vuruş yaptı. Top Adanaspor savunmasına çarparak uzaklaştı.
7. dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pucko, rakibine attığı çalım sonrası sert bir vuruşla topu kaleye doğru yolladı. Kaleci Karacic topu son onda sağ üst köşeden kornere çeldi.
26. dakikada rakip ceza sahasına yakın bölgeye kalabalık bir şekilde atağa çıkan Adanaspor´da, sağdan gelen Eren Keleş ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Ergin Keleş, bekletmeden vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0.
42. dakikada Tuzlaspor´un kontratağında soldan hızlı gelen Rosario, kaleyi görür görmez şutunu attı. Top kaleci Karacic´den sekerek ceza sahası yayındaki Aosman´ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1´lik beraberlikle sonuçlandı.
54. dakikada Tuzlaspor´un atağında sağdan çizgiye inip orta yapan Rosario´nun gönderdiği topu kaleci Burak müdahale ederek uzaklaştırmak istedi fakat top Onur´un önünde kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top ağları havalandırdı: 1-2.
66. dakikada Adanaspor kontratağında ceza sahası sağ köşesinde bir anda topla buluşan Ozegovic´in plase şutunda top kalecide kaldı.
79. dakikada Tuzlaspor kontratağında topu bir anda önünde bulan Rosario, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.
Karşılaşma,Tuzlaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
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