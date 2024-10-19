Adanaspor: 1 - Şanlurfaspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Olarenwaju Kayode (3) ve Isaac Donkor'un (kk) golleriyle farklı kazanan Şanlıurfaspor, puanını 13'e yükseltti. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Şanlıurfaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1'de Isaac Donkor,(kk) 41, 51 ve 80. dakikalarda Olarenwaju Kayode attı. Ev sahibinin tek golünü ise 86. dakikada Amadou Ciss kaydetti.
Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 13'e yükseltirken, Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak. Adanaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.