Stat: Yeni Adana

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Abdullah Uğur Sarı

Adanaspor: Karacic, Benasser, Tetteh (Dk. 82 Ciss), Donkor, Harun Kaya (Dk. 50 Yiğithan Güveli), Evren Korkmaz, Eren Karadağ (Dk 90+10 Hakan Eroğlu) , Roche, Ahmethan Köse, İbrahim Aksu, Fıratcan Üzüm

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Umut Bulut (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Pa Dibba (Dk. 75 Mikail Okyar), Timur Temeltaş, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Sekidika), Badjı (Dk. 26 Taşkın İlter), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 69 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 61 Roche, (Adanaspor), Dk. 71 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Tetteh, Dk. 79 Roche, Dk. 87 Benasser, Dk. 90+1 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 53 Timur Temeltaş, Dk. 66 Buatu, Dk. 81 Mikail Okyar (Eyüpspor)