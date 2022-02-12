Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Terzi, Mehmet Akıncık

Adanaspor: Karacic, Ulaş Zengin, Celil Yüksel, Tetteh (Dk. 70 Ciss), Donkor, Bruns, Efe Tatlı (Dk. 70 Ahmethan Köse), Eren Karadağ (Dk. 79 Cem Özdemir), Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 46 Kadir Keleş), Fıratcan Üzüm

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Leo Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 80 Lopes), İhan Depe, Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 89 Asım Hamzaçebi), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 72 Bekir Turaç Böke), Djedje

Sarı kart: Dk. 60 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)