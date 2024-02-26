Adanademirspor'un yeni başkanı olan Metin Korkmaz kimdir?
Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, görevini Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından sporseverler Metin Korkmaz'ın hayatı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Adana Demirspor'un yeni başkanı olan Metin Korkmaz kimdir?
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Adana Demirspor Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kötü gidişatın ardından başkan Murat Sancak görevini bıraktığını ve başkanlığa Metin Korkmaz'ın devam edeceğini açıkladı. Böylelikle futbolseverler "Metin Korkmaz kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Metin Korkmaz'ın hayatı...
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METİN KORKMAZ KİMDİR?
1969 Kasımpaşa doğumlu Metin Korkmaz, yaklaşık 25 yıl menajerlik yaptı.
Geçmişte Rıdvan Dilmen'den, Tanju Çolak'a Uğur Tütüneker'den, Ertuğrul Sağlam'a, Sergen Yalçın'dan, Yusuf Şimşek'e, Sercan Yıldırım'dan Volkan Şen'e, Mbia'dan, Samuel Eto'o ya, Pablo Batalla'dan, Celustka'ya birçok oyuncuyu transfer etti.
Teknik Direktörlerden Yılmaz Vural, Samet Aybaba, Kemal Kılıç, Cem Pamiroğlu, Sergen Yalçın ve Hakan Kutlu gibi birçok futbol adamıyla çalıştı.
Son olarak Murat Sancak'ın görevini devretmesi üzerine yeni Adanademirspor başkanı oldu.
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MURAT SANCAK SOSYAL MEDYA'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüp başkanlığını Metin Korkmaz'a devrettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini ve niçini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."