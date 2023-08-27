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        Haberler Gündem Adana’da silahlı saldırı: Parkta kurşun yağmuruna tuttular, 2’si ağır 4 yaralı - Son dakika haberi

        Adana’da parkta silahlı saldırı: 2’si ağır 4 yaralı

        Adana parkta silahlı saldırı: Motosikletle gelip 4 kişiyi kurşun yağmuruna tuttular

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:18
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        Adana'da parkta silahlı saldırı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi'ndeki parkta oturan Ulaş E, Recep Y, Hasan K. ve Mustafa Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ulaş E. ile Mustafa Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Seyhan
        #adana
        #haberler
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