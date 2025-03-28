11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
Adana'nın Kozan ilçesinde, şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği iddia edilen ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Gazel, okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 çocuk polis tarafından gözaltına alındı
Adana'da, yürek yakan bir olay yaşandı. Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriye uyruklu Gazel Alsheikh (11), iddiaya göre, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildi.
OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPTI
DHA'daki habere göre bu sırada caddede ilerleyen A.B. yönetimindeki okul servisi minibüsü, Alsheikh'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekipler, Alsheikh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyan Alsheikh'in yakınları, kaza yerine gelip gözyaşı döktü.
İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Alsheikh'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Alsheikh'i ittiği iddia edilen 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.