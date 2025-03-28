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        Haberler Gündem Anayasa Adana haberleri: 11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!

        Adana'nın Kozan ilçesinde, şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği iddia edilen ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Gazel, okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 çocuk polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 08:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:17
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        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
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        Adana'da, yürek yakan bir olay yaşandı. Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriye uyruklu Gazel Alsheikh (11), iddiaya göre, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildi.

        OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPTI

        DHA'daki habere göre bu sırada caddede ilerleyen A.B. yönetimindeki okul servisi minibüsü, Alsheikh'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekipler, Alsheikh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyan Alsheikh'in yakınları, kaza yerine gelip gözyaşı döktü.

        İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Alsheikh'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Alsheikh'i ittiği iddia edilen 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #adana
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