Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Diyarbakır Arası Kaç Saat?

Adana Diyarbakır arası kaç km?

Karayollarında seyreden motorlu kara taşıtları, trenler, uçaklar, gemiler gibi birbirinden farklı olan birçok ulaşım aracı günümüzde kişilerin yapacağı yolculuklarda kullanılmaktadır. İster iki ülke olsun ister iki şehir olsun, iki nokta arasında yapılan seyahatlerde seçilen vasıtanın türü, yolculuğun hem süresini hem de mesafesini belirlemektedir. Peki, Adana’dan Diyarbakır’a giden bir yolcu için Adana Diyarbakır arası kaç km? Adana Diyarbakır arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 19.06.2023 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Diyarbakır Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Günümüzde havayolu, karayolu ve denizyolu bir yerden bir yere ulaşmak için insanlar tarafından tercih edilen ve kullanılan ulaşım şekilleri olarak karşımızda durmaktadır. Peki, Diyarbakır Adana arası arabayla, otobüsle ya da uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Adana Diyarbakır Arası Kaç Km?

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Ankara ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır arasında yapılan yolculuklarda, seçilen vasıtanın türü kat edilen mesafeyi de belirlemektedir. Bu iki şehir arasında hususi bir araçla yapılan yolculuklarda alınan mesafe yaklaşık 520 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılan yolculuklarda 525 kilometre, uçak ile yapılan yolculuklarda ise 440 kilometredir.

Adana Diyarbakır Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasındaki mesafede olduğu gibi, Adana ile Diyarbakır arasında yapılan seyahatlerde, tercih edilen ulaşım şekli yolculuklarda harcanan zamana da etki eder. Bu iki nokta arasında kişisel araçla yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 5 saat 45 dakika, şehirlerarası otobüsler ile yapılan yolculuklar 8 saat 15 dakika, uçak ile yapılan yolculuklar ise yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Diyarbakır Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır ile Adana arasında karayolu bağlantısını sağlayan birden fazla yol bulunmakta ve bu yollarda yapılan yolculukların süreleri birbirinden ayrılmaktadır. Diyarbakır’dan Adana’ya yapılan bir seyahatte E90 karayolu kullanılırsa, yolculuğun süresi 5 saat 49 dakika, E360 ve E90 karayolu tercih edilirse de 6 saat 39 dakika olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diyarbakır Adana Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile bu iki şehir arasında yapılacak olan yolculuklar 8 saat 15 dakika sürmektedir. Hesaplanan bu yolculuk süresi, otobüsler tarafından verilen molalar ve tüm trafik kuralları ile karayolları hız sınırları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Diyarbakır Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır Havalimanı ile Adana Havalimanı arasında yapılan bir uçak yolculuğunun süresi ortalama olarak 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Acı ölüm! Kömürlüğü yıkmak isterken duvar çöktü
Acı ölüm! Kömürlüğü yıkmak isterken duvar çöktü
15 ton taklit deterjan ele geçirildi
15 ton taklit deterjan ele geçirildi
Kılıçdaroğlu ile Özdağ görüştü
Kılıçdaroğlu ile Özdağ görüştü
Uşak İzmir arası kaç km?
Uşak İzmir arası kaç km?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.