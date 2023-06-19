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Günümüzde havayolu, karayolu ve denizyolu bir yerden bir yere ulaşmak için insanlar tarafından tercih edilen ve kullanılan ulaşım şekilleri olarak karşımızda durmaktadır. Peki, Diyarbakır Adana arası arabayla, otobüsle ya da uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Adana Diyarbakır Arası Kaç Km?

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Ankara ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır arasında yapılan yolculuklarda, seçilen vasıtanın türü kat edilen mesafeyi de belirlemektedir. Bu iki şehir arasında hususi bir araçla yapılan yolculuklarda alınan mesafe yaklaşık 520 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılan yolculuklarda 525 kilometre, uçak ile yapılan yolculuklarda ise 440 kilometredir.

Adana Diyarbakır Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasındaki mesafede olduğu gibi, Adana ile Diyarbakır arasında yapılan seyahatlerde, tercih edilen ulaşım şekli yolculuklarda harcanan zamana da etki eder. Bu iki nokta arasında kişisel araçla yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 5 saat 45 dakika, şehirlerarası otobüsler ile yapılan yolculuklar 8 saat 15 dakika, uçak ile yapılan yolculuklar ise yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Diyarbakır Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır ile Adana arasında karayolu bağlantısını sağlayan birden fazla yol bulunmakta ve bu yollarda yapılan yolculukların süreleri birbirinden ayrılmaktadır. Diyarbakır’dan Adana’ya yapılan bir seyahatte E90 karayolu kullanılırsa, yolculuğun süresi 5 saat 49 dakika, E360 ve E90 karayolu tercih edilirse de 6 saat 39 dakika olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diyarbakır Adana Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile bu iki şehir arasında yapılacak olan yolculuklar 8 saat 15 dakika sürmektedir. Hesaplanan bu yolculuk süresi, otobüsler tarafından verilen molalar ve tüm trafik kuralları ile karayolları hız sınırları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Diyarbakır Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Diyarbakır Havalimanı ile Adana Havalimanı arasında yapılan bir uçak yolculuğunun süresi ortalama olarak 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut