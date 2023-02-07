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Adana deprem son dakika: 7 Şubat 2023 depremde Adana'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Adana'da yıkılan bina sayısı

Depremde son durum: Adana'da kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş-Gaziantep depreminin acı bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Depremden etkilenen 10 ilden biri de Adana oldu. Adana'da da çok sayıda bina yıkılırken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Depremin ardından Adana'daki son durumu, ölü ve yaralı sayısını haberimizde bir araya getirdik. İşte Deprem sonrası Adana'dan son dakika haberler...

Giriş: 07.02.2023 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Türkiye'nin en yıkıcı depremlerinden biri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana geldi. AFAD 6 Şubat 2023 saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İlk depremin ardından ise AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. İşte depremin ardından Adana'daki son durum...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİNCİ DEPREM

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

    KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • CAN KAYBI ARTIYOR!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "3 bin 549 can kaybı, 22 bin 168 yaralımız var" dedi. 

  • ADANA'DA SON DURUM

     

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

     

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

  • OHAL İLAN EDİLDİ!

    TBMM Genel Kurulu toplanırken, Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 10 il için 3 ay süreli olağanüstü hal ilan edildi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

    Şentop, toplantının başlamasından sonra birleşime ara verdi. Şentop, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerini divanın arkasındaki bölümde toplantıya çağırdı.

    Aranın ardından TBMM olağanüstü hal ilanı için tekrar toplandı.

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 10 ilin afet bölgesi ilan edilmesi ve üç ay süreli OHAL ilan edilmesi öneri oylandı.

    Karar onaylandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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