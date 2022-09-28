Spor Toto Süper Lig'de 16 puanla lider olan Adana Demirspor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda kapalı gişe oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip, antrenmanlara ısınmayla başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

"İSTEDİĞİMİZ NOKTADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, lider olarak kalmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Montella, hak ettikleri bir yerde olduklarını anlatarak, "Umutluyuz gerçekten. Sıralamaya baktığınızda hak ettiğimiz bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Bunu da oynadığımız her maçta kanıtladığımızı düşünüyorum. Bu burada bitmiyor. Bunun devamı gelmesi gerekiyor. Bunun devamının gelmesi için de alışılmışın dışında bir yerde olduğumuz için ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. Şu ana kadar gösterdiğimiz takım ruhunu, istek ve arzuyu her maçta yansıtmamız gerekiyor. Bundan sonra her maçta bizi zorluklarla karşılayacaklar. Biz bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şuana kadar yaptığımız her şeyi tekrar edip, istediğimiz noktada bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"HOCALAR GELİR, GİDER VE İNSANIN KARAKTERİ KALIR"

Galatasaray maçı öncesi taraftarların bütün biletleri satın almasının da çok önemli olduğunu anlatan Montella, taraftarlar ile arasında sevgi ve saygı olduğunu söyleyerek, "Başkanımız, taraftar ve kulübümüz için çok mutluyuz. Bu yola beraber başladığımızda taraftarımız bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi, zor anlarda bile yanımızda olduklarını gösterdiler. Başkanımız için, kulübümüz için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray maçı öncesi de bütün biletleri hemen bitirmemiz bunun bir göstergesi. Böyle devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu takımın başında olduğum için gurur duyuyorum. Hocalar gelir, gider ve insanın karakteri kalır" ifadelerini kullandı.

"BU SENE BİRAZ DAHA MEMNUNUM"

Transfer sürecinde Adana Demirspor’un karlı çıktığını, bu sene maaş ödeme konusunda çok fazla zorlanmayacağını belirten Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti: "Transfer döneminde ben isteklerimi belirtmiştim. Sportif direktörümüz ve başkanımız kararları aldılar ve gerekli hamleleri yaptılar. Açıkçası bu sene biraz daha memnunum. Yaptığımız çalışmalar sonucu kulübün de karlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Hatta belki de bu sene toplam maaş ödemesi konusunda biraz daha az efor sarf etmeleri gerekiyor. Kulübümüz bu noktaya gelebilmesi için memnunum. Ben taleplerimi ilettim, onlarda gereken çalışmaları yaptılar."

"ONYEKURU'YU TEKRAR KAZANACAĞIZ"

Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru’nun çalışmalara başladığını ve maç gününe kadar hazır olacağını kaydeden İtalyan teknik adam, "Maça halen birkaç gün var. Onyekuru’yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum. Rakitskiy’in de kırmızı kart nedeniyle olmayacağını da net bir şekilde herkes biliyor" dedi.

"NE KADAR OFANSİF OLABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Son 2 maça kağıt üzerinde forvetsiz çıktıklarını ancak Onyekuru’nun forvet gibi oynadığını kaydeden Montella, "Ben forvetsiz oynadığımızı düşünmüyorum. Statik özelliklerde forvetsiz çıkıyormuşuz gibi gözüküyor ama Onyekuru, kanat oyuncusundan ziyade bir santrfor. Bu halde de ne kadar ofansif olabileceğimizi herkese göstermiş olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.