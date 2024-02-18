Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 2-0’dan sonra alınan 1 puan gayet iyi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçının ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda 2-0’dan sonra alınan bir puan gayet başarılı” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada pozisyonlarının olduğunu ancak son vuruşu yapamadıklarına dikkat çeken Karaman, “Önce 2-0’dan 2-2 yapan, sonra da 3-2’den 3-3 yapan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. 2-0’dan dönüş yapmak kolay değil. Daha sonra 3-2’den dönüş yapmak hiç kolay geldi. 2-2’yi yakalayıp oyunun momentumu size geçmişken 3-2 geriye düşüp demoralize oluyorsunuz. Peşinden 4’ü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı. Yeni bir takımız. Oyunun içinde zaman zaman güzel şeyler oluyor. Bunlar yeterli değil. İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var, son vuruşu iyi yapamadık. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Bu teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Fakat bireysel hatada oyuncu değiştirmek, taktik değiştirmek çok zor oluyor. İkinci yarıya kaleci değişikliği ile başladık. Bu tür riskleri kendim aldım. 2 tane demoralize olan arkadaşımız vardı. Onlar da bizim oyumumuz. Buna rağmen Vedat da penaltıyı çıkardı. Duran top aldı, yumrukladı. O da en azından ben bu rekabet ortamında varım dedi” ifadelerini kullandı.