Temsilcimiz Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunda Romanya ekibi Cluj'u toplamda 3-2 'lik skor ile turnuva dışına itmesinin ardından yeni rakibi açıklandı. Osijek ile mücadele edecek olan Adana Demirspor'un 3. ön eleme ilk maçı büyük bir heyecan ile bekleniyor. Peki, zorlu maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?