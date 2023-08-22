Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak toplamda 7-4'lük skorla tur atladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Belçika takımlarından Genk ile mücadele edecek. Peki Genk Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...