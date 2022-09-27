Adana Demirspor Galatasaray maçı için artık nefesler tutuldu. Son haftalarda çıkışa geçen iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği Adana Demirspor Galatasaray karşılaşması ile ilgili detaylar...