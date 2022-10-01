GALATASARAY BİR KEZ DAHA LİDERLE KARŞILAŞIYOR

Galatasaray, ligde son 2 maçında liderlik koltuğunda oturan takımlarla oynuyor.

Ligin 7. haftasında liderlik koltuğunda oturan Arabam.com Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi.

Sekizinci haftaya ikinci sırada giren Galatasaray, bu kez de averajla önünde olan Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılılar ligin beşinci haftasında da lider durumdaki Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmişti.