Lider Adana Demirspor, ikinci sıradaki Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında evinde karşı karşıya geliyor.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY
SAAT: 20.00
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Yeni Adana Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1
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GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GALATASARAY BİR KEZ DAHA LİDERLE KARŞILAŞIYOR
Galatasaray, ligde son 2 maçında liderlik koltuğunda oturan takımlarla oynuyor.
Ligin 7. haftasında liderlik koltuğunda oturan Arabam.com Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi.
Sekizinci haftaya ikinci sırada giren Galatasaray, bu kez de averajla önünde olan Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Sarı-kırmızılılar ligin beşinci haftasında da lider durumdaki Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmişti.
YUNUS AKGÜN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'da Yunus Akgün, son 2 sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giyiyor.
2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, etkili performansı nedeniyle bu dönem sarı-kırmızılıların kadrosunda kaldı.
Yunus, mavi-lacivertli formayla geçen sezon Galatasaray'a 2 lig maçında 3 gol attı. Milli futbolcu, bu kez sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı ter döküyor.
ADANA DEMİRSPOR'DA BEŞ ESKİ GALATASARAYLI
Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor.
Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu.
Söz konusu oyuncular karşılaşmada eski takımlarına karşı üstünlük kurmak için mücadele ediyor.
ASLAN SON BEŞ MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta yenilmedi.
Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı.
Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.
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