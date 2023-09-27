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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Adana Demirspor Beşiktaş maçı bugün mü, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar? ADS BJK maçı ilk 11'ler... - Beşiktaş Haberleri

        Adana Demirspor Beşiktaş maçı bugün mü, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?

        Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları bu akşam devam ediyor. Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ekiplerimizden Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu akşam oynanacak zorlu mücadelenin başlama saati, bilet fiyatları ve muhtemel ilk 11'leri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:10
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        • 1

          Süper Lig'de 3. haftanın maçlarından biri olarak gösterilen ve futbolseverlerin heyecanla beklediği Adana Demirspor Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi çattı. İşte, 2023-2024 sezonunun 3. hafta erteleme mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmanın detayları...

        • 2

          ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

          Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Adana Demirspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          VIP : ₺4.000,00

          MARATON ALT 118 : ₺872,00

          KAPALI ALT 103-104 / MARATON ALT 117-119 : ₺745,00

          MARATON ALT 116-120 : ₺682,00

          KAPALI ALT 102-105 / MARATON ALT 115-121 : ₺619,00

          GÜNEY BALKON : ₺442,00

          BATI KAPALI ÜST : ₺366,00

          MARATON ÜST : ₺366,00

          KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ALT : ₺303,00

          KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ÜST : ₺245,00

          MİSAFİR : ₺319,00

        • 4

          ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravlion, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

          Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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