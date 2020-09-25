Adana Demirspor, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper Chedjou ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları giymişti.