Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral

AdanaDemirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic (Dk. 80 Tayyib Talha Sanuç),Okan Alkan, Rassoul, Aosman (Dk. 80 Sinan Kurt),Volkan Şen (Dk. 74 Berk Yıldız),Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 89 Kone),Pa Dibba (Dk. 89 Tevfik Altındağ)

Giresunspor: Metin Erol, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Landel, Ahmet Kesim (Dk. 39 Murat Akça),Milinkovic (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek) , Del Valle (Dk. 66 Muhayer Oktay),Rusescu, Mehmet Güven (Dk. 46 Renan Foguinho),Mehmet Taş, Özgürcan Özcan (Dk. 66 Veysel Ünal)

Goller: Dk. 28 Rassoul, Dk 30 Pa Dibba, Dk. 51 Volkan Şen, Dk. 70 Hamidou Traore (Adana Demirspor),Dk. 67 Landel, Dk. 80 Rusescu (Giresunspor)

Kırmızıkart: Dk. 86 Landel (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Del Valle, Dk. 61 Murat Akça (Giresunspor),Dk. 47 Hamidou Traore, Dk. 48 Volkan Şen, Dk. 58 Hasan Kılıç Dk. 66 Rassoul (Adana Demirspor)