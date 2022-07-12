Adana'daki cinayetin şüphelileri Adıyaman'da yakalandı

Adana'da oto galericiyi çapraz ateşle öldüren şüpheliler, Adıyaman'da yakalandı. Zanlılılardan birinin, Hurlu'nun cezaevi arkadaşını da öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, 7 Ağustos 2021'de saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla görüştükten sonra evinin bulunduğu siteye gelen Kerim Hurlu (41), aracını otoparka park etti. Apartman kapısına yönelen Hurlu, farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
ÇAPRAZ ATEŞLE 17 KURŞUN
Evinin önünde pusuya düşürülüp, çapraz ateş sonucu 17 kurşunun hedefi olan Hurlu, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Hurlu, kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
2 ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI
Silah seslerini duyup dışarı koşan yakınları, Hurlu'yu kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hurlu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi yapılan 2 çocuk babası Hurlu, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin Arda Güneşer (23) ile Bayram Bilmece (21) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Sarıçam ilçesinden iki ayrı taksiye binip olay yerine yakın bir yerde indikleri, marketten cerrahi maske satın aldıktan sonra otoparkta 4 saat boyunca bekledikleri saptandı.
Saldırganların, saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçtıktan sonra ara sokakta bir motosiklete bindikleri, bir süre sonra da taksiyle bölgeden ayrıldıkları belirlendi. Kentte çok sayıda adrese şok baskınlar düzenleyen ekipler, şüphelilerin izine rastlayamadı.
ADIYAMAN'DA YAKALANDILAR
Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerin Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'ndeki bir apartta saklandıklarını tespit etti. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, aparta yapılan baskında Güneşer ve Bilmece ile birlikte, şubat ayında kuzenini tabancayla yaralayıp kaçan Baran Orhan'ı (21) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
CEZAEVİ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜNCE TEHDİT EDİLMİŞ
Yapılan çalışmada Güneşer'in, 9 Mart 2021 tarihinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Nuhman Yücel'i (42) de öldürdüğü ortaya çıktı. Yücel'in, 2002 yılında Necati Değer'i öldürüp cezaevine girdiği, burada cinayetten tutuklanan Kerim Hurlu ile tanışıp, arkadaş oldukları öğrenildi.
Değer'in yeğeni Veysi Balık'ın, tahliye edilen Yücel'i öldürmek için yanına gittiği, silahı ateşleyemeyince arkadaşı Güneşer'in cinayeti işlediği belirtildi. Hurlu'nun da cinayetin ardından Güneşer'i ölümle tehdit ettiği; bu nedenle pusuya düşürüldüğü öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arda Güneşer, Bayram Bilmece ile Baran Orhan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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