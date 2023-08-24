Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
Adana'da, trafik kontrolünde durdurulan otomobildeki alkollü 1'i kadın 2 kişi, polis memurlarına saldırdı. Şüphelilerin gözaltına alındığı olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi
Adana'da olay, gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, 1'i kadın 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurdu.
EKİPLER İŞLEM YAPTI
DHA'da yer alan habere göre sürücünün yüksek promilde alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, işlem yaptı.
POLİS TELSİZLE DESTEK İSTEDİ
İşlem yaptırmak istemeyen araçtakiler, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, polisler telsizle destek istedi.
KADIN, POLİSE TOKAT ATTI
Bu sırada açtaki 2 kişi ekiplere saldırdı. Kadın, polis memuruna tokat attı. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.