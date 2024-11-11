Adana'da üç araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Mustafalar Mahallesi civarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden ve üzerinde iki kişi bulunan M.Y'nin kullandığı motosiklet yola devrildi. Kaza yapan motosiklete, yol kenarına çekildiği sırada, M.K. idaresindeki otomobil çarptı.

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Adana'da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Cevriye Yıldırım (53) öldü, 3 kişi yaralandı. Sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ölen kişinin cenazesi, çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.