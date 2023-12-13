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Adana'da kan donduran olay, 2 Kasım'da, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi´nde meydana geldi.

BOŞANIP AYNI EVDE YAŞADILAR DHA'da yer alan habere göre 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç (57) ile Fadime Korkusuz (41), aynı evde yaşamaya devam etti.

EŞİNİN ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ İddiaya göre, tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz´un tarlada kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı.

ESKİ EŞİ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI Şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim´de polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKTI Olay günü eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.´yi (17) alışveriş için markete gönderdikten sonra Fadime Korkusuz´un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz´u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

36 GÜN SONRA ÖLDÜ Komşularının ihbarıyla adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz´u sığındığı banyoda ağır yaralı buldu. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Korkusuz, Yanık Yoğun Bakım Ünitesi´nde entübe edildi. Hastanede 36 gün tedavi gören Fadime Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri `tehdit´, `hırsızlık´ ve `kasten yaralama´ suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli Muhammet Güleç´i, Sarıçam ilçesindeki evine kaçarken otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık oluşan ve hastaneye kaldırılan Güleç, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü. OTOMOBİLİ DEVRETMESİ İÇİN BASKI YAPMIŞ Çiftin anlaşmalı boşanmalarının ardından mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz´da kaldığı, Güleç'in ise aracı devretmesi için eski eşine baskı yaptığı ortaya çıktı. "CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN" TUTUKLANDI Muhammet Güleç ifadesinde evi yakmadığını öne sürerek, "Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı. Otomobilin devrini verecekti. Birden `Niye buraya geldin?´ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım" ifadelerini kullandı. Güleç, `Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme´ suçundan tutuklandı.