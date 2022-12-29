TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi

DHA'nın haberine göre; bölgede inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Büyükakkaş'ın kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kazanın yaşandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan sürücü Büyükakkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Büyükakkaş'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ve sağlık ekibinin ilk incelemesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Büyükakkaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.