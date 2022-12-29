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Adana'da TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, çelik bariyeri aşıp refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Yapılan incelemede TIR sürücüsünün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, sonrasında ise kazanın meydana geldiği değerlendiriliyor

Giriş: 29.12.2022 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi
TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi
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DHA

Adana'da seyir halindeyken çelik bariyeri aşıp, refüjdeki ağaçlara çarpan TIR'ın sürücüsü Ercan Büyükakkaş (61) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; bölgede inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Büyükakkaş'ın kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kazanın yaşandığı ihtimali üzerinde duruyor.

ÇELİK BARİYERİ AŞIP REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ercan Büyükakkaş yönetimindeki mermer tozu yüklü TIR, iddiaya göre kontrolden çıkıp, çelik bariyeri aşarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan sürücü Büyükakkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Büyükakkaş'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ve sağlık ekibinin ilk incelemesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Büyükakkaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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