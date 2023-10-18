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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu! - En son haberler

        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!

        Adana'da yüzlerini başörtüsü ile gizleyip, 17 apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL´lik hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 yaşındaki Elvan Ç., aynı yaştaki Nazar G. ve 13 yaşındaki kız çocuğu B.Ç., sokakta yürürken yakalandı. Hırsızlık için Osmaniye´den geldikleri belirlenen şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:45
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        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 17 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        ÇELİK KAPIYI ZORLAYIP EVE GİRDİLER

        DHA'da yer alan habere göre ekipler, Osmaniye´den gelen 2 kadın ile bir kız çocuğunun, evlere çelik kapılarını zorlayarak girdiğini tespit etti.

        KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİT EDİLDİLER

        Olayların yaşandığı apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Elvan Ç. (20), Nazar G. (20) ve kız çocuğu B.Ç. (13) olduğunu belirledi.

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        GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ BİLE ÇALDILAR

        Hırsızlık için yüzlerini başörtüsü ile gizleyen şüpheliler, hırsızlık yaptığı bazı apartmanlara girip çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, şüphelilerin 1 Ekim´de, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi´ndeki bir apartmanın 13´üncü katındaki Mustafa B.´nin evinden 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

        Aynı şüphelilerin, 11 Ekim´de ise Önder B.´nin, Pınar Mahallesi´ndeki evinden de 50 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, 2 saat ve 2 güneş gözlüğü çaldığı saptandı.

        SUÇLAMALARI REDDETTİLER

        Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´nde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, hırsızlık yapmadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü.

        3'Ü DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç., Nazar G. ile B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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