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Adana'da iş yerinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda berber ve kardeşi ağır yaralandı

Giriş: 02.03.2023 - 06:26 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
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DHA

Adana'da berber Nadir Kahveci (24) ve kardeşi Kadir Kahveci (18) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; berberlik yapan Nadir Kahveci ve kardeşi Kadir Kahveci, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçerken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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