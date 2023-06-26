Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. AA'nın haberine göre; bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında İbrahim Z. ve Sinan Elmas yaralandı.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Elmas hayatını kaybetti. Elmas'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.