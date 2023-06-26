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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş: 26.06.2023 - 02:01 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. AA'nın haberine göre; bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında İbrahim Z. ve Sinan Elmas yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Elmas hayatını kaybetti. Elmas'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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