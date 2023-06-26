Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. AA'nın haberine göre; bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında İbrahim Z. ve Sinan Elmas yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.