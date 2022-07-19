Silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sucuzade Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.