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Adana'da şaşırtan görüntü! Kaza sonrası böyle görüntülendi

Adana'da, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın kaza sonrası görüntüsü şaşırttı. Kazanın ardından dik halde duran aracın sürücüsünün yaralanan 13 yaşındaki oğlu hastanede tedaviye alındı

Giriş: 08.05.2023 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da şaşırtan görüntü!
DHA

Adana'da, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araç, dik halde durdu.

Kaza, sabah saatlerinde Feke ilçesine bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana geldi.

Osman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.

Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül (13) yaralandı.

Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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