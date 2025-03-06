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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:47
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        Adana'da sahte içki ele geçirildi
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 2 ikamet ve bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda 780 litre sahte içki bulan ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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