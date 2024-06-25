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        Haberler Gündem Adana'da ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi

        Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi, 752 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:48
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        Adana'da ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi
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        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01 Eylül 2023-24 Haziran 2024 tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda, 12 AK-47 uzun namlulu otomatik tüfek, 20 otomatik tabanca, 1423 ruhsatsız tabanca, 542 ruhsatsız tüfek, 221 kurusıkı tabanca, 2 el bombası, 38 bin 232 fişek, 126 kesici/delici alet, 37 kilogram narkotik madde, 192 bin 689 uyuşturucu hap, 230 kök hint keneviri, 3 milyon 410 bin boş makaron, 8 bin 193 litre kaçak alkol, 8 bin 904 paket kaçak sigara ve 372 çalıntı oto-motosiklet-elektrikli bisiklet ele geçirildi.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 bin 674 kişi yakalanırken, 752 şüpheli çıkarıldığı hakimliklerce tutuklandı.

        Ekipler, eksikleri nedeniyle 1353 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 557 bin 488 lira ceza uyguladı.

        Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 324 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı, 233 kişi Geri Gönderme Merkezine, 141 kişi ise Toplama Merkezine teslim edildi.

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