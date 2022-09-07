Adana'da rastgele ateş açıldı, 17 yaşındaki kız yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde vücuduna saçma isabet eden 17 yaşındaki kız yaralandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde husumetlisinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen O.S, av tüfeğiyle çevreye ve evlere ateş açtı.

O sırada sokakta bulunan S.K'ya (17) tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. AA'nın haberine göre; kolu ve omzundan yaralanan genç kız 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.