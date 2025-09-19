Habertürk
Habertürk
        Adana'da park yeri tartışması kanlı bitti; baba öldü, kızı yaralandı

        Adana'da park yeri tartışması kanlı bitti; baba öldü, kızı yaralandı

        Adana'da komşular arasında 'araç park yeri' tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba öldü, kızı yaralandı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 07:03 Güncelleme: 19.09.2025 - 07:07
        Park yeri tartışması kanlı bitti; baba öldü, kızı yaralandı
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Y. arasında araç park yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda D.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı.

        AĞIR YARALANAN BABA, KURTARILAMADI

        Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından vurulan kızı A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hasan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

        Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı.

        Hasan Akgün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

