Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
Giriş: 14.09.2024 - 01:37 Güncelleme: 14.09.2024 - 01:37
Varsaklar Mahallesi'nde B.K. idaresindeki otomobil ile Uğur D'nin (33) yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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