Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, H.T.B kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA KANALA DÜŞTÜ
Kontrolden çıkan otomobil önce bir ağaca çarptı ardından sulama kanalına düştü.Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan H.T.B ile yolcu konumundaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkartarak ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İHA'nın haberine göre, İsmail Hakkı Kesler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesler'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.