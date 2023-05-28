Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce bir ağaca çarptı ardından sulama kanalına düştü.Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan H.T.B ile yolcu konumundaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkartarak ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, İsmail Hakkı Kesler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesler'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.