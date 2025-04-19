Adana'da otomobil, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ceyhan-Adana D-400 Karayolu üzerindeki Misis Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametine seyir halinde olan Mahmut Ertan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjü aşıp karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

Fotoğraf: DHA

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DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Mahmut Ertan ve Ünal Öztorun ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Öztorun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mahmut Ertan’ın ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.