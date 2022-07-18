Adana'da 'Niye yan baktın?' cinayeti!

İHA

Adana'da "Niye yan baktın?" kavgasında tüfekle vurulan 1 şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 12 Temmuz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Mustafa Y. (21), yanındaki Abdülkadir Y. (22), Rıdvan A. (24), Emir A. (23), Ramazan Y. (27), Ali Cem Ş. ve A.Y. (16) ile birlikte mahallede top sahası denen yere gidip, alkol almaya başladı.

KAVGAYI DUYUNCA TÜFEKLE GELDİ

Bir süre oturduktan sonra sokaktan geçen Tahir G. (27), Ali Cem Ş.'ye (23) "Niye yan baktın?" diyerek laf attı. Ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tahir G.'nin arkadaşı Nurettin K. (29), kavga çıktığını duyunca av tüfeği ile olay yerine geldi ve tüfeğin dipçiğiyle Abdülkadir Y.'nin kafasına vurdu. Daha sonra aralarında boğuşma esnasında elindeki tüfek yere düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerdeki tüfeği alan Muhammet Mustafa Y., tetiğe basıp Nurettin K.'yi karnından vurdu. Daha sonra şüpheli ve kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Nurettin K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında zanlılar Muhammet Mustafa Y. ile Abdülkadir Y. yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.