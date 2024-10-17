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        Haberler Gündem Güncel Adana'da "Lezzet Festivali" tarım zirvesi ile başladı | Son dakika haberleri

        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı: Çukurova Tarım Zirvesi düzenlendi

        Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı. Festival kapsamında düzenlenen "Çukurova Tarım Zirvesi"nde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, tarımsal üretimin ve gıda arzının güvenli olmasının önemini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da tarım zirvesi yapmanın son derece önemli olduğuna dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:57
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        Adana'da "Lezzet Festivali" tarım zirvesi ile başladı
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        Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı.

        Festival etkinlikleri kapsamında Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'nda "Çukurova Tarım Zirvesi" düzenlendi.

        "TARIM ÇOK CİDDİ BİR ÖNEM ARZ EDİYOR"

        Vali Yavuz Selim Köşger, zirvenin açılış töreninde, tarımsal üretimin ve gıda arzının güvenli olmasının önemini vurguladı. Tarımın çok ciddi bir önem arz ettiğinin altını çizen Köşger, "Tarım olmadan hiçbir şey olmaz. En temel ihtiyaç beslenmek. Güvenli gıdayı üretebilmek, güvenli gıdaya herkesin erişebilmesini sağlamak çok önemli" dedi.

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        "GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR GIDAYI KONUŞMAMIZ LAZIM"

        Köşger, Adana'nın tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Güvenli, erişebilir gıdayı konuşmamız lazım. Adana'nın verimli ovasından çıkan her türlü ürünü, sevgimizi katarak lezzet şölenlerine dönüştürüyoruz. Adana Lezzet Festivali de bundan doğuyor. Önce tarımın güvenliğini sağlayacağız, sonra Adana'yı dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden birisi yapmak için hep beraber çalışacağız."

        "ZİRVE HEM ÇOK ANLAMLI HEM ÇOK FAYDALI"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da tarım zirvesi yapmanın son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

        Tarım zirvesinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Karalar, "Adana, dünyanın en önemli 3 ovasından birisinde, 2 güzel nehriyle tarımın gözbebeği. Tarımın dünyada çok önemli hale geldiği, bir sonraki süreçte daha önemli hale geleceği ortamda, bu zirve hem çok anlamlı hem çok faydalı. Yurt dışından gelerek katkı koyan bütün misafirlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi.

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        #uluslararası adana lezzet festivali
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        #adana haberleri
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